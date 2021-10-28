На базе гипермаркета в Уфе открылся новый пункт вакцинации от COVID-19

По будням здесь можно привиться с 14.00 до 20.00, а в выходные – с 10.00 до 20.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимском микрорайоне Сипайлово открылся новый пункт вакцинации от COVID-19 – он расположен в гипермаркете «Окей» по улице Жукова, 37. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в городской администрации.

– Иммунизация проводится вакциной Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»). Прием ведут медики поликлиники №43. По будням здесь можно привиться с 14.00 до 20.00, а в выходные – с 10.00 до 20.00, – передали в мэрии.

В Сипайлово, помимо «Окея», пункт вакцинации также развернут в торговом центре «Карусель» по улице Жукова, 12.