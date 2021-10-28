«У многих девочек есть комплексы»: жена Юльякшина улетела на операцию, пока муж пел в Сибири

Жена Радика Юльякшина улетела делать операцию Фото: https://www.instagram.com/_izi__official/

Жена Радика Юльякшина Инзиля улетела делать ринопластику, пока ее муж был в Нижневартовске.

Ранее девушка уже предупреждала подписчиков, что готовится к некой операции, однако не говорила к какой. Она рассказала о сделанном ПЦР-тесте и еще нескольких процедурах проверки здоровья. После этого Инзиля улетела в Москву, а ее любимый выступал в Тобольске и Нижневартовске.

Вечером 28 октября супруга артиста раскрыла тайну операции – она улетела в столице чтобы сделать пластику носа (ринопластику).

- Многие подумали, что я хочу в себе что-то изменить. Нет, это не груди. Я давно мечтала сделать ринопластику. У многих девочек есть свои комплексы, и я не исключение. Моя семья и муж меня поддержали. Буду держать вас в курсе. Держите за меня кулачки, - обратилась к подписчикам девушка.

Напомним, что в начале сентября Радик и его супруга Инзиля отметили в Уфе роскошную свадьбу. На ней были известные музыканты Башкирии и Татарстана, а также глава республики Радий Хабиров.