Верховный суд отклонил иск противников QR-кодов к главе Башкирии

Объединённая пресс-служба судов Башкирии сообщила, что в Верховном суде региона рассмотрели коллективный иск местных жителей к главе республики Радию Хабирову.

Истцы требовали признать внесенные в указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 изменения недействительными. В частности, их не устроил 12 пункт, согласно которому жители республики могут получать услуги и товары только при предъявлении справки о вакцинации или наличия противопоказаний.

– По итогам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении административного искового заявления в части требования о признании недействующим пункта 12, приложения №2 Указа Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года №УГ-560, – опубликовано в сообщении.

Пока что решение суда не вступило в законную силу.