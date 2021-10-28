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Общество28 октября 2021 7:32

С 1 ноября в Уфе увеличат плату за детский сад

Родителям напомнили, что плату не повышали с 2017 года
Источник:kp.ru
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Фото: мэрия Уфы

Фото: мэрия Уфы

Пресс-служба столичного муниципалитета 27 октября опубликовала сообщение о том, что с 1 ноября в детских садах увеличат родительскую плату. Ее размер увеличится на 25 рублей в день.

– Потребность в увеличении размера родительской платы связана с ростом цен на основные продукты питания в среднем на 40,5 % в сравнении с 2017 годом. Отметим, что размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, не повышался с 2017 года, – проинформировали в мэрии.

Таким образом, после увеличения плата за детский сад составит 151 рубль в день, ежемесячно она увеличится до 3 171 рублей.