С 1 ноября в Уфе увеличат плату за детский сад

Фото: мэрия Уфы

Пресс-служба столичного муниципалитета 27 октября опубликовала сообщение о том, что с 1 ноября в детских садах увеличат родительскую плату. Ее размер увеличится на 25 рублей в день.

– Потребность в увеличении размера родительской платы связана с ростом цен на основные продукты питания в среднем на 40,5 % в сравнении с 2017 годом. Отметим, что размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, не повышался с 2017 года, – проинформировали в мэрии.

Таким образом, после увеличения плата за детский сад составит 151 рубль в день, ежемесячно она увеличится до 3 171 рублей.