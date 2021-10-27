В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра

В МЧС по Башкирии предупредили жителей республики о резком ухудшении погоды. Спасатели объявили штормовое предупреждение 28 октября из-за сильного ветра, тумана и мокрого снега.

По данным ведомства, средняя скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, однако порывы могут достигать 18 м/с. Обещают также мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог видимость из-за тумана утром и ночью будет 500-1000 м. Из-за осадков она также ухудшится до 1-2 км.

Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +2,+7°. В Уфе ночь пройдет без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +4,+6°.