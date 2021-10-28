Житель Башкирии устроил стрельбу возле ночного клуба

Суд решил отправиться подозреваемого под стражу

Возле ночного клуба в башкирском городе Нефтекамске мужчина дважды выстрелил в человек из травматического пистолета. Против дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщил городской суд.

– 22 октября [подозреваемый], находясь возле ночного клуба, умышленно, из хулиганских побуждений ударил несколько раз по лицу ранее незнакомого [мужчины], а затем дважды выстрелил в него из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия, – следует из материалов дела.

Хулигана оперативно задержали полицейские. На днях ему избрали меру пресечения – два месяца в следственном изоляторе. Суд решил, что подозреваемый, ранее судимый за тяжкие преступления, на свободе может оказать давление на потерпевшего и свидетелей или вовсе скрыться.