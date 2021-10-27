Уфимец угрожал ножом 70-летней матери из-за того, что она не купила ему алкоголь

Домашнего тирана задержал участковый

В Уфе местный житель угрожал ножом 70-летней матери из-за того, что она не купила ему алкоголь. Полиция возбудила против мужчины уголовное дело. Об этом сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел на днях. Пенсионерка вернулась домой из магазина, где купила молоко и хлеб. Ее 40-летний сын, изучив содержимое пакета, стал беситься из-за отсутствия в нем бутылки спиртного. Он схватил кухонный нож и начал грозить матери физической расправой. Женщина убежала из квартиры и вызвала полицию. Уфимца задержал участковый. Отдел дознания возбудил против подозреваемого уголовное дело об угрозе убийством.

Потерпевшая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что они довольно часто ссорятся с сыном из-за его пристрастия к алкоголю. Ранее он уже грозил ей расправой, приставляя вилку к шее.