Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 16:49

Третий ковид-госпиталь в Башкирии будет построен за два месяца

Премьер республики объяснил, почему лечебницу было решено возвести в Сибае
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проект сибайского ковид-госпиталя

Проект сибайского ковид-госпиталя

В башкирском городе Сибае госпиталь для зараженных коронавирусом будет построен за два месяца. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сегодня, 27 октября, премьер-министр республики Андрей Назаров побывал на строительной площадке лечебницы и объяснил, почему ее было решено возвести именно в Сибае.

– Сибай выбран в связи с тем, что Зауралье достаточно отдалено от столицы нашей республики и поэтому инфраструктура здравоохранения, которая есть в Уфе, для зауральцев находится достаточно далеко. Строительство инфекционного госпиталя в Сибае позволит Зауралью решать вопросы с лечением пациентов у себя, не тратя драгоценное время на расстояния, – рассказал Назаров.

Он пообещал, что новый госпиталь «будет оборудован по последнему слову техники». В сибайской больнице – по аналогии с двумя такими же лечебницами под Уфой и в Стерлитамаке – оборудуют общежитие для персонала. Центр будет включать в себя четыре инфекционных отделения на 40 боксов и реанимацию на 10 боксов. Здесь также разместятся экспресс-лаборатория, приемное и патологоанатомическое отделение.

Площадка под ковид-госпиталь в Сибае «максимально готова для быстрого строительства», добавили в правительстве. Все инженерные коммуникации либо уже есть на участке, либо находятся в непосредственной близости от него.

Напомним, ковид-госпиталь также планируется построить в районе города Туймазы.