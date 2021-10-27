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Происшествия27 октября 2021 16:00

Суд в Башкирии оштрафовал пенсионерку, которая села в автобус без справки о вакцинации и была задержана полицией

Пожилую женщину, отказывавшуюся покинуть транспорт, вытащили оттуда силком
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина отказывалась выходить из междугороднего автобуса

Женщина отказывалась выходить из междугороднего автобуса

Стерлитамакский городской суд Башкирии 27 октября оштрафовал 65-летнюю Валентину Звонареву. 17 октября пенсионерка села междугородний автобус без справки о вакцинации против COVID-19 и, отказываясь выйти, была задержана полицией. Пожилую женщину судили за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.

– Звонарева, находясь в салоне пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Кумертау – Уфа, оказала неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка, – напомнили детали дела в суде. – Инспектор патрульно-постовой службы […] потребовал от женщины пройти в стационарный пост полиции для составления протокола. Звонарева отказалась выходить из автобуса, вела себя агрессивно, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции.

Суд исследовал видеозапись и признал Звонареву виновной. Ей назначили штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, в отношении пенсионерки было возбуждено административное дело о «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности». Оно также находится на рассмотрении в городском суде.

Ранее пенсионерка озвучивала свою версию произошедшего. По ее словам, она была уверена, что антиковидный запрет на проезд в междугородних автобусах вступает в силу с 18 октября.