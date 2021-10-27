В Уфе откроется пункт вакцинации для жителей старше 65 лет

Пункт вакцинации для жителей старше 65 лет откроется 28 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе завтра, 28 октября, в День бабушек и дедушек, откроется специализированный пункт вакцинации для жителей старше 65 лет. Он расположится на базе Народного университета третьего возраста (Коммунистическая, 39). Об этом сообщил региональный Минздрав.

На церемонии открытия для пенсионеров проведут концертные номера и розыгрыши пульсоксиметров. Вакцинировавшимся гражданам вручат комнатные растения и «посылку здоровья» со средствами индивидуальной гигиены и защиты и тонометром.

– Для пришедших на вакцинацию будет организован комфортный зал ожидания, с соблюдением всех эпидемиологических норм. В зале будут проходить тематические лекции о пользе вакцинации, – передали в ведомстве.

В Минздраве республики отметили, что вакцинация в специализированном пункте будет проводиться еженедельно по четвергам. Для записи на вакцинацию нужно позвонить в колл-центр по бесплатному номеру 8-800-201-89-03 (в будние дни с 9.00 до 18.00 часов).