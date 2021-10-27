Башкирия получит еще один миллиард рублей от федерального центра на борьбу с коронавирусом

Башкирия получит от федерального центра еще 1,1 миллиарда рублей на борьбу с ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Башкирия получит 1,1 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи и борьбу с коронавирусом.

Непростая ситуация с ковидом оказалась серьезным ударом по бюджету всех субъектов России, в том числе Башкирии. В правительстве России 26 октября утвердили порядок еще одних денежных трансфертов для регионов – их предоставляют для оказания медицинской помощи гражданам, застрахованным по ОМС.

Согласно документу, подписанному премьером Михаилом Мишустиным, Башкирия получит порядка 1,1 миллиарда рублей. Наши регионы-соседи по ПФО получат примерно такую же поддержку от федерального центра. Исключением стал лишь Татарстан – сюда власти страны отправят около 2,2 миллиарда рублей. Всего субъектам страны выделят порядка 56 миллиардов.