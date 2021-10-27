В Уфе состоится Гала-концерт Первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкән»

28 октября накануне дня рождения выдающегося композитора, певца, одного из основоположников башкирского профессионального музыкального искусства Газиза Альмухаметова состоится Гала-концерт Первого телевизионного конкурса юных музыкантов «Елкән». Уникальный проект приурочен к Году башкирской истории, объявленному Всемирным курултаем башкир. Участники проекта исполняют только произведения башкирских композиторов.

Отборочный тур конкурса состоялся в онлайн формате. Поступило 173 заявки со всех концов республики. На конкурсный тур в четырех номинациях (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты) прошли 43 юных музыканта.

Конкурсный тур стартовал накануне Международного дня музыки 30 сентября на канале БСТ. Весь октябрь каждый вечер четверга конкурсную программу юных музыкантов слушала вся республика. Исполнение детей оценивали известные в республике и за ее пределами музыканты и деятели искусств: Артур Назиуллин, Ильшат Муслимов, Шаура Сагитова, Артур Гайсаров, Виктория Симонова. Судить детей всегда непросто. Но видеть и слышать будущее классической музыки, родной музыки - большая радость.Юных музыкантов ждет кропотливая и очень ответственная работа - 12 финалистов выступают на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» в сопровождении Национального симфонического оркестра. Специально для Гала-концерта были написаны оркестровки и даже новые произведения .

В программе Гала-концерта: выступление детей в сопровождении Национального симфонического оркестра РБ, церемония награждения лауреатов, фотовыставка. Концерт будет транслироваться в прямом эфире телеканала БСТ.

В произведениях наших композиторов нашли музыкальную интерпретацию важнейшие события в истории Башкортостана, национальный дух и ментальность народа. К сожалению, сегодня исполняется только небольшая часть музыкального наследия. А смысл музыки - в звучании. Музыка не может жить без исполнителя и слушателя. Пусть дети будут парусом времени, который несет историю в будущее через родную музыку!

Проект создан детско-юношеским телеканалом «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан. организаторы надеются, что проект станет толчком к развитию индустрии башкирской классической музыки.

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