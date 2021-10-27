Башкирия стала одним из двух регионов России, где по итогам прошлой недели нет динамики заболеваемости COVID-19

За прошлую неделю в Башкирии было зарегистрировано 4012 случаев коронавируса

Только в двух регионах России – Башкирии и Чукотке – по итогам прошлой недели не зарегистрировано динамики роста заболеваемости COVID-19. Об этом 26 октября сообщил глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

– В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов, – цитирует Попову ТАСС. – По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики - это Республика Башкортостан и Чукотка.

Согласно данным регионального оперштаба за прошлую неделю – с 18 по 24 октября – в Башкирии было зарегистрировано 4012 случаев коронавируса. За то же время скончались от инфекции 216 жителей республики.