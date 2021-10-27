«Всем спасибо»: удалось ли уфимке найти приемных родителей для шестимесячного сына через соцсети

Фото: Виктория Ф, соцсети

Недавно на всю Башкирию прогремела история 32-летней уфимки Виктории Ф. которая пыталась найти приемных родителей для своего шестимесячного сына через соцсети. Недавно женщина поблагодарила всех, кто отозвался на ее беду, и заявила, что сейчас все вопросы решают органы опеки.

- Я никак не могу повлиять на выбор семьи, поэтому писать мне бессмысленно. Спасибо всем за поддержку, - написала Виктория у себя на странице в соцсетях.

Напомним, что сама женщина в беседе с «Комсомолкой» признавалась: ее сын любимый и желанный. Но из-за своего психического заболевания Виктория не может воспитывать его самостоятельно, поэтому сразу после рождения его забрали в Дом малютки. А вот мужа или других родственников, которые могли бы оформить опеку, просто нет. После объявления на женщину обрушился шквал критики и оскорблений. Виктории желали больше никогда не иметь детей и даже грозились полицией и прокуратурой. В итоге уфимка была вынуждена удалить пост из соцсетей.