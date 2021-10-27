Ревнивец из Башкирии с особой жестокостью убил подругу и знакомого

Обвиняемый во время следственного эксперимента // фото: СК РБ

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель на почве ревности с особой жестокостью убил подругу и знакомого. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

В ночь с 27 на 28 февраля текущего года обвиняемый вместе с 40-летней сожительнице пришел в гости к 62-летнему приятелю. Компания устроила пьяное застолье, во время которого злоумышленник приревновал подругу к хозяину дома. Мужчина избил возлюбленную и предполагаемого соперника ногами и деревянными ножками от сломанного табурета. Удары он наносил по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевшие скончались, а убийца, находясь в крайней степени опьянения, улегся спать.

– Когда [обвиняемый] проснулся и обнаружил тела потерпевших, сообщил в полицию, дождался стражей порядка на месте происшествия и сознался в содеянном, – передали в СК РБ.

Уголовное дело о двойном убийстве будет рассматривать Верховный суд Башкирии.