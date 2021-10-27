COVID-19 в Башкирии на 27 октября: 668 человек заразились, 36 скончались

Прирост смертей от COVID-19 остается стабильно высоким

В Башкирии за день коронавирус был выявлен у 668 человек. Всего на территории республики с начала пандемии зарегистрировано 83 486 случаев инфицирования. Статистику по состоянию на 27 октября 2021 года озвучил региональный оперштаб.

Прирост смертей от COVID-19 остается стабильно высоким. За последние сутки от инфекции скончались еще 36 пациентов. Общее число умерших достигло 2 482 человек.

Переболели коронавирусом более 72 682 жителей, 649 из них пополнили список выздоровевших за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились чуть больше 1,6 млн человек, вторым – 1,31 млн.