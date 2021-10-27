В Уфе за продажу водительских прав будут судить бывшую сотрудницу ГИБДД

Инспектор получила от подруги 14 тысяч рублей в качестве взятки за помощь в сдаче экзамена на водительские права

В Уфе по уголовному дело о получении взятки и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями будут судить бывшую сотрудницу МРЭО ГИБДД. По версии следствия, 32-летняя инспектор за деньги помогла подруге успешно сдать экзамен и получить водительские права.

– В августе 2020 года уфимка не смогла сдать теоретический экзамен на право управления транспортным средством, в связи с чем обратилась к обвиняемой, с которой была уже несколько лет знакома, с просьбой помочь ей в сдаче экзамена. Обвиняемая согласилась, однако взамен попросила взятку в размере 14 тыс. рублей, – передали в Следственном комитете республики.

Получив деньги, обвиняемая попросила коллегу-госинспектора помочь подруге при сдаче экзамена без проверки знаний – тот согласился. Он внес ложные сведения в документы, и женщина получила водительские права.

Обвиняемая частично признала вину в преступлении и была уволена со службы по отрицательным основанием. Уголовное дело против ее подруги уже рассматривается в суде, а против коллеги – тоже уже бывшего инспектора – все еще расследуется следователями.