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Общество27 октября 2021 9:24

Министр строительства Башкирии получил предостережение от прокуратуры

Поводом для этого стало недостаточное освоение бюджетных денег на покупку жилья для сирот
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства республики Егору Родину. Поводом для этого стало недостаточное освоение бюджетных денег на приобретение жилья для сирот.

– Основанием для прокурорского реагирования послужил низкий процент освоения муниципалитетами республики бюджетных средств, выделенных в 2021 году для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, – передали в правоохранительном ведомстве.

Чиновника предупредили о «недопустимости неэффективного» использования средств и нарушении жилищных прав сирот.

В прокуратуре сообщили, что в текущем году на жилье для сирот было выделено порядка 950 млн рублей – на эти деньги запланирована покупка более 650 помещений.