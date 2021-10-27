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Происшествия27 октября 2021 8:26

На ночной трассе в Башкирии в кювет опрокинулась легковушка: один человек погиб, четверо пострадали

Машина вылетела с трассы на опасном повороте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 26 октября, на трассе в Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб водитель и пострадали четверо его пассажиров. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 39 километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский. На опасном повороте вазовская «четырнадцатая», за рулем которой сидел 21-летний житель Аургазинского района, вылетела в кювет и опрокинулась.

– Водитель, не пристёгнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в ДТП пострадали четверо пассажиров, мужчины, в возрасте двое 21, 19 и 35 лет, – передали в дорожной полиции.

ГИБДД начала разбирательство по факту аварии.