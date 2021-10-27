В Башкирии сегодня вступило в силу последнее антиковидное ограничение

Торговые центры теперь можно посещать только при наличии сертификата о вакцинации либо со справкой о перенесенном за последние полгода коронавирусе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 октября, в Башкирии вступило в силу последнее антиковидное ограничение, предусмотренное указом главы республики Радия Хабирова. Отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус теперь не являются пропуском в общественные места. Жители смогут посетить организации торговли, культуры, развлечения и отдыха только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 либо справки о перенесенной за последние полгода инфекции. Кроме того, при себе необходимо иметь еще и документ, удостоверяющий личность.

Напомним перечень мест, где введены ограничения на посещение не вакцинированных от коронавируса:

– учреждения культуры: музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры;

– массовые спортивные мероприятия;

– ночные клубы и дискотеки;

– торговые центры;

– междугородные автобусы и пригородный поезд «Орлан»;

– салоны красоты, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны

– заведения общепита, если в них более 50 посадочных мест.