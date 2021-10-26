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Общество26 октября 2021 19:37

Ночные заморозки и мокрый снег: какая погода ждет жителей Башкирии завтра, 27 октября

К промозглому холоду прибавится и порывистый ветер
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Ночные заморозки - уже не редкость

Ночные заморозки - уже не редкость

Фото: Михаил РЯБИКОВ

Завтра погода в Башкирии снова преподнесет неприятный сюрприз: синоптики обещают небольшой снег, а в северных районах – снег с дождем. Ночью столбики термометров опустятся до -1; -6, а днем слегка потеплеет до +2; +7 градусов. К сырости и промозглости добавится и юго-западный умеренный ветер с порывами до сильного.

В Уфе характер погоды существенно не изменится. Днем будет малооблачно, лишь к вечеру, возможно, выпадет мокрый снег. Ночью слегка подморозит до -1, днем средняя температура воздуха составит +5 градусов. Порывы ветра усилятся до 11 метров в секунду. Такая погода сохранится примерно до конца недели, после чего осадки прекратятся, так что на длинных ноябрьских выходных будет относительно ясно и без заморозков.