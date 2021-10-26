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Общество26 октября 2021 19:22

«Уже случилось неприятное!»: уфимка пожаловалась на темные дороги возле школы

По словам женщины, в полутьме у ребенка едва не отобрал телефон грабитель
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жительница Кировского района Уфы пожаловалась, что возле школы №18 практически не освещена дорога, и потому, когда дети идут рано утром в школу, на них может кто-нибудь напасть.

- По дороге проезжают автомобили, ходят жители микрорайона и школьники. Уже случилось неприятное происшествие: у мальчика-ученика начальной школы прохожий отнял мобильный телефон. К счастью, за ребёнка вступился проходящий мимо мужчина и вернул телефон ребёнку, - возмущается Альбина В.

На странице Радия Хабирова в соцсетях уфимка попросила установить два фонарных столба вдоль дороги к школе, поскольку в районной администрации на ее просьбу никто не откликнулся.

На обращение женщины поспешили отреагировать представители городской администрации, где заверили, что вопросом уже занимаются городские службы.