После рождения дочери муж Гульназ Асаевой заметил в жене новые качества

Долгое время звездная пара скрывала, что готовятся стать родителями. Фото: asaeva_official

Супруг башкирской певицы Гульназ Асаевой поделился, как сейчас живет их семья после рождения дочери Дины. В своем Инстаграме Вильдан Шамсутдинов признался, что его супруга – отличная мать, и за это он любит ее все сильнее.

- Наблюдая, как она смотрит на дочь, как ухаживает, чуть-чуть неумело, но так ответственно учится чему-то новому, влюбляюсь в неё по новой. Ну а я, в свою очередь, пытаюсь освободить её домашних дел и помогаю, как могу. А вообще мы привыкаем жить по-новому, также продолжаем работать. Жизнь заиграла новыми красками, - рассказал артист в соцсетях.

Напомним, новость, что Гульназ Асаева стала мамой очаровательной малышки, стала настоящим шоком для ее поклонников. Все 9 месяцев звезда скрывала свое интересное положение и только после родов призналась, что с Вилли они стали родителями.