В Уфе 16-летний подросток на «пятерке» в попытке скрыться от ГИБДД сбил двоих человек и врезался в дом

фото: ГИБДД Уфы

В уфимской Черниковке 16-летний подросток за рулем вазовской «пятерки» сбил двоих человек, пытаясь скрыться от преследования ГИБДД. Инцидент произошел вечером 25 октября, сообщила пресс-служба городской дорожной полиции.

Во время патрулирования сотрудников полка ДПС привлек «ВАЗ-2105», водитель которого нарушил правила дорожного движения на улице Комарова. Гаишники решили остановить легковушку: они включили проблесковые маячки и посигналили.

– На требования об остановке водитель отечественного автомобиля не реагировал и предпринял попытку скрыться: увидев полицейских, он прибавил скорость, проехал на красный сигнал светофора, игнорировал все требования остановиться, – передали в ГИБДД по Уфе.

В попытке удрать от полицейских водитель «пятерки» заехал во дворе улицы Кольцевой. Там он сбил двоих пешеходов – они шли навстречу автомобилю. После этого юноша врезался в дом, выбежал из машины и скрылся. Пострадавших от наезда 30-летнего мужчина и 27-летнюю девушку с различными травмами доставили в больницу. После оказания помощи их отпустили домой.

Сбежавший подросток спустя некоторое время вернулся на место происшествия. Там его задержали сотрудники ГИБДД. Против юноши возбудили административное дело за управлении не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем и проезд на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП организована проверка. «Пятерка», на которой лихачил молодой человек, помещена на спецстоянку.