В Башкирии прекращены поиски 14-летнего подростка, пропавшего после ссоры с родителями из-за оценок

Фото: "Лиза Алерт"

В Ишимбае прекращены поиски 14-летнего подростка, пропавшего после ссоры с матерью из-за оценок в школе. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. Где именно все это время находился школьник, поисковики уточнять не стали.

Напомним, подросток пропал накануне вечером, 25 октября – он не вернулся домой и не пришел на следующий день на занятия в школе. Обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам. К счастью, искать долго пропавшего школьника не пришлось.