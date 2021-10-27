Приехавших в Башкирию артистов из Татарстана встретили росгвардейцы

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Музыкально-литературный автопробег с артистами из Татарстана в Башкирии встретили росгвардейцы с автоматами. Об этом сообщил «Татар-информ».

По данным агентства, силовики остановили автобус с музыкантами в городе Дюртюли. Сотрудники правоохранительного ведомства попросили объяснить, с какой целью в республику прибыл автопробег, а затем изучили состав делегации. После этого люди в форме сели машину и поехали следом за автобусом.

В пресс-службе Росгвардии Башкирии «КП-Уфа» прокомментировали случившееся:

– Экипаж вневедомственной охраны получил информацию о совершении правонарушения. С целью проверки был осуществлён выезд на место, где была обнаружена автомашина с госномерами соседнего региона. При опросе граждан информация о нарушении не подтвердилась, после чего экипаж вернулся на маршрут патрулирования, – рассказали «КП-Уфа» в силовом ведомстве.

Автопробег, организованный татарской радиостанцией «Китап», называется «В долгий путь, чтобы найти прекрасное…». Его участники собираются за три дня посетить 18 населенных пунктов и исполнить в них 20-минутную музыкальную программу. Цель тура – укрепить татаро-башкирскую дружбу.