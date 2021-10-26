Чиновница объяснила, почему тарифы на отопление в Уфе выше, чем в других городах миллионниках

Тарифы на тепло в Уфе выше, чем в других городах миллионниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк объяснила, почему тарифы на отопление в Уфе выше, чем в Казани и большинстве других городов миллионников. По словам чиновницы, в первую очередь на величину тарифа влияет протяженность теплосетей.

– Это [разница в величине тарифов] связано с тем, какое количество теплоисточников. Вот для примера: количество теплоисточников в Казани порядка 45, у нас – 91. Центральные тепловые пункты: в Казани 125, в Уфе 298. Протяженность сетей в Казани 579,2 км, у нас 1063,8 км – на 83% больше. Это оказывает большое влияние на потери тепла при его транспортировке. Все это учитывается. Именно протяженность сетей влияет на величину тарифа, – пояснила Бурдюк во время парламентского брифинга по вопросам отопления.

Напомним, на том же брифинге стало известно, что по итогам октября жителям Башкирии придется заплатить за тепло больше, чем за тот же месяц прошлого года.