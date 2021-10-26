В России будет действовать единый сертификат о вакцинации против COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о специфике нового сертификата о вакцинации против COVID-19, который был утвержден федеральным ведомством. Привитые начнут получить справки единого образца уже с 8 ноября.

– Сертификат о вакцинации будет оформлен как в бумажном, так и в электронном виде. На портале Госуслуг он появится с 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, будут автоматически переоформлены до 1 марта 2022 года, – объяснил Забелин на профильном брифинге 26 октября. – По желанию граждане могут получить сертификат не только в электронном виде, но и распечатать с портала медицинских услуг либо в медицинской организации.

Глава Минздрава республики отметил, что сертификат единого образца будет «немножко содержать медицинскую информацию» о привитом гражданине, данные его паспорта и места жительства. Кроме того, в справке отразят информацию о том, где, когда и какой вакциной был привит житель. Сертификат будет доступен на двух языках: русском и английском.