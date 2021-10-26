Торговые центры Уфы сделают скидки для вакцинированных от COVID-19 и разыграют «айфоны»

QR-код в Башкирии позволяет не только посетить ТЦ, но и выиграть ценные призы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые центры Уфы с 1 ноября по 31 декабря проведут несколько акций для граждан, вакцинировавшихся от COVID-19. Привитым пообещали скидки и розыгрыши призов. Информация об этом появилась на сайте правительства Башкирии.

Пока на проект подписались девять торговых центров. Речь идет о «Меге», Планете», «Гостином Дворе», «Галерее ART», «Семье», Центральном», «Иремеле», «Просторе» и «Универмаге Уфа». В правительстве заверили, что в перечень организаторов будет расширятся.

– Акция осуществляется через портал www.ВместеУфа.рф [сайт по состоянию на 26 октября все еще находится в разработке – «КП-Уфа»], где размещаются предложения скидок, – передали в региональном правительстве. – Для получения доступа к скидкам и розыгрышам вакцинированному участнику достаточно зарегистрироваться на портале, заполнив анкету и отсканировав уникальный QR-код с сертификата о вакцинации.

Среди зарегистрировавшихся на портале еженедельно будут разыгрываться бытовая техника, гаджеты, подарочные карты номиналом 100 тысяч рублей и пять iPhone 13. Ежедневно планируется разыгрывать пригласительные билеты в аквапарк, кинотеатры, рестораны, торговые цены, сертификаты и скидки от арендаторов.

Напомним, в Уфе и Башкирии в целом действует запрет на посещение торговых центров для тех, кто не привился от коронавируса. По состоянию на 26 октября вакцинацию в республике завершили чуть больше 1,3 млн человек.