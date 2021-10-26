В Башкирии на госпитализации с коронавирусом находятся 114 детей

На дому в республике лечатся 1 574 ребенка с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На госпитализации с подтвержденным коронавирусом в Башкирии находятся 114 детей. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения сообщил «Башинформ».

66 ковид-положительных детей лежат в республиканской клинической инфекционной больнице. Еще 37 несовершеннолетних лечатся в больнице скорой медицинской помощи, 11 – в детской больнице №17, где работает госпиталь для новорожденных с COVID-19.

На дому в республике лечатся 1 574 ребенка с коронавирусом. Только за прошедшие сутки инфекцию выявили у 85 детей.