Счета за отопление по итогам октября в Башкирии будут выше, чем в прошлом году

В октябре 2021-го за отопление придется заплатить больше, чем в октябре 2020-го Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям Башкирии, в домах у которых установлены приборы учета тепла, за отопление по итогам октября придется заплатить больше, чем за тот же месяц годом ранее. Об этом сегодня, 26 октября, на брифинге республиканского парламента сообщила директор филиала ресурсоснабжающей организации «БашРТС» Ирина Попова.

– Там, где стоит прибор учета в многоквартирном доме, начисление происходит исходя из фактически потребленной услуги, и оно зависит непосредственно от температуры наружного воздуха. Анализируя текущую ситуацию по октябрю 2021 года по отношению к предшествующему году, мы видим, что температура чуть ниже, и данный октябрь чуть холоднее предшествующего года, – рассказала Попова.

Она отметила, что объем потребленного тепла будет определен по показаниям приборов учета. Эти данные «БашРТС» предоставят управляющие компании».

Напомним, башкирский парламент объявил о том, что внес в Госдуму законопроект, предусматривающий административную ответственность для ресурсников в случае выставления некорректных счетов за отопление.