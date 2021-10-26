Башкирия ежегодно будет выделять по 2,5 млн рублей на льготный проезд в электричках для детей 5-7 лет

Дети от 5 до 7 лет смогут ездить на электричках с 75-процентной скидкой Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Башкирии намерены ежегодно выделять из республиканского бюджета по 2,5 млн рублей на оплату льготного проезда в пригородных электричках для детей от 5 до 7 лет. Об инициативе стало известно на заседании регионального правительства, которое прошло 25 октября.

По словам министра транспорта Башкирии Александра Булушева, проезд в электричках является в республике бесплатным для детей до 5 лет. Между тем ежегодно пригородный железнодорожный транспорта перевозит порядка 30 тысяч детей от 5 до 7 лет.

– В большинстве регионов стоимость проезда для детей в возрасте от 5 до 7 лет нормативно закреплена и составляет в основном 25 % от стоимости полного билета, – отметил Булушев.

Минтранс республики подготовил постановление о введении новой льготы. С 2022 года дети в возрасте 5-7 лет смогут ездить в электричках с 75-процентной скидкой.