В Башкирии без вести пропал 14-летний подросток, поругавшийся с матерью из-за оценок

фото: "ЛизаАлерт"

В башкирском городе Ишимбае без вести пропал 14-летний Аскар Халимов. Ориентировку на подростка рассылают в соцсетях поисковые организации «Лиза Алерт» и «Отклик». По данным волонтеров, юноша вышел из дома в неизвестном направлении 25 октября и не выходит на связь с родителями.

Мать Аскара в беседе с изданием ГорОбзор.ру рассказала, что накануне исчезновения она поругалась с сыном «из-за оценок». После конфликта подросток ушел в десятом часу вечера. Сегодня, 26 октября, в школе его не было.

Приметы: рост – 170 см, крупное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Из дома ушел в зеленой куртке, черном трико и черно-белых кроссовках.

Всех, кто знает о местонахождении Аскара Халимова, просят обратиться по одному из номеров: 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт»), 8-987-10-60-601 («Отклик»), 112 или 02.