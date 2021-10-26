Парламент Башкирии предложил Госдуме штрафовать ресурсников за неадекватные счета по коммуналке

Треть жалоб в Госжилнадзор Башкирии касается некорректных счетов за коммуналку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, который предусматривает административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и операторов по вывозу мусора. Госсобрание-Курултай предлагает штрафовать ресурсников в случае выставления завышенных счетов за коммунальные услуги.

– Если федеральные коллеги нас поддержат, то у органов государственного жилищного надзора появятся полномочия для наведения порядка. По результатам проверок они смогут оформлять протоколы об административных правонарушениях. Пока таких полномочий у Госкомжилнадзора нет, – объяснил спикер республиканского заксобрания Константин Толкачев.

Председатель Курултая добавил, что действующее законодательство не обеспечивает принцип юридического равенства: при выявлении нарушений в счетах ответственность ложится на управляющие компании, в то время как ресурсоснабжающие организации остаются в стороне.

По словам Толкачева, количество жалоб на завышенные платежи от жителей Башкирии исчисляются «десятками тысяч в год», а суммы перерасчетов – десятками миллионов рублей. В 2019 году Госжилнадзор республики получил почти 22,5 тысячи обращений, 22% из них были связаны с начислениями квартплаты и за коммунальные услуги. В 2020 году таких жалоб было более 19 тысяч, треть из них касалась некорректных начислений. По итогам прошлого года абоненты смогли вернуть 53,5 млн рублей неправомерно начисленных платежей.