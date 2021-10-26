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Общество26 октября 2021 10:54

Умер известный музыкант из Уфы Анатолий Симонов

Ему было 58 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Анатолий Симонов

фото: vk.com // Анатолий Симонов

В Уфе на 59-м году жизни скончался гитарист и вокалист рок-группы Outrider Анатолий Симонов. Об этом сегодня, 26 октября, на своей странице в соцсетях сообщил бас-гитарист коллектива Рашид Рамеев.

– Когда устанут клетки организма жить в марафоне смыслов и борьбы, вот так же соберётесь, но ..увы - он улыбнётся только в телевизор.. концертной тенью.. нарисованной стены, – написал Рамеев.

Последние несколько недель Анатолий Симонов боролся с коронавирусом и его последствиями. Накануне музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Группа Outrider была основана в 1997 году. Коллектив исполняет каверы на англоязычные композиции групп блюза, рок-н-ролла и хард-рока.