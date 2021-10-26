К юбилею Уфы власти рассчитывают построить несколько спортивных и образовательных учреждений

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разработать брендбук 450-летия Уфы – столица республики отметит юбилей в 2024 году. Документ будут использовать в подготовке праздничных мероприятий и оформлении общественного транспорта, торговых центров и сувенирной продукции. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания в правительстве, которое прошло 25 октября.

Во время заседания чиновники обозначили проекты, реализация которых запланирована к 450-летию башкирской столицы. К 2024 году по замыслу властей в Уфе должны появиться следующие учреждения:

– многофункциональный Центр борьбы в Октябрьском районе;

– комплекс гребного слалома;

– центр фехтования;

– Евразийская библиотека в Кировском районе;

– математический лицей на 350 учащихся с общежитием на 250 мест.

Кроме того, к юбилею Уфы будет реконструирована улица Октябрьской Революции. Концепция предусматривает сохранение двухполосного движения транспорта, ремонт зданий (в том числе объектов культурного наследия), расширение пешеходной зоны и создание «комфортных городских пространств».