В Башкирии коллектор распространял личные фото должника в соцсетях

Коллекторы угрожал матери должника через соцсеть "ВКонтакте" Фото: Анастасия Осипова

В Чишминском районе Башкирии сотрудник коллекторского агентства распространял личные фото должника в соцсетях и пытался выбить деньги через его мать. Женщина пожаловалась в республиканское управление службы судебных приставов.

По словам пострадавшей от коллектора, она получала «ВКонтакте» грубые сообщения. Незнакомый ей мужчина настойчиво требовал, чтобы ее сын погасил долг и при этом не указывал, какой организации нужно перевести деньги. Аноним использовал «нецензурщину» и угрожал распространить личные фото должника со словами унижения как самого мужчины, так и его матери.

– Сотрудники службы установили, что год назад молодой человек заключил договор займа с «Микрокредитная компания универсального финансирования». Обязательства молодой человек по займу выполнить не смог, поэтому его долг был передан коллекторскому агентству ООО «Приоритет», – передали в ФССП РБ.

фото: УФССП РБ

Коллекторская организация во время разбирательства утверждала, что требовала вернуть долг «в рамках закона». Уверенность в собственной правоте не позволила компании избежать административной ответственности. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В службе судебных приставов подчеркнули, что коллекторы не имеют права оказывать психологическое давление, вводить в заблуждение относительно последствий неуплаты, а также угрожать причинением вреда здоровью или имущества.