Синоптики Башкирии призвали автомобилистов сменить резину из-за неустойчивой погоды

- Для соблюдения безопасности водителям необходимо поменять летнюю резину на зимнюю, - советуют метеорологи.

В Башгидромете предупредили об опасных погодных условиях – сейчас по республике проходят атмосферные фронты, а особенно в северных районах. Именно они становятся причиной осадков – мокрого снега, дождей. Ночью и утром из-за них ожидается гололед, на дорогах возможна гололедица.

- Для соблюдения безопасности водителям необходимо поменять летнюю резину на зимнюю, - советуют метеорологи.

Преобладающая температура воздуха в течение рабочей недели ожидается ночью 0, -7 градусов, днем +1, +6. С четверга по пятницу ожидается снег.