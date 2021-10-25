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Происшествия25 октября 2021 19:54

Жителя Башкирии избили толпой на глазах у росгвардейцев: следователи проводят проверку

Инцидент попал на видео
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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На записи видно, что три человека бьют руками и ногами четвертого, рядом стоят двое сотрудников Росгвардии и не предпринимают действий, чтобы остановить драку.

На записи видно, что три человека бьют руками и ногами четвертого, рядом стоят двое сотрудников Росгвардии и не предпринимают действий, чтобы остановить драку.

В Стерлитамаке трое мужчин избили местного жителя на глазах у сотрудников Росгвардии, и сейчас следователи Башкирии проводят проверку по данному факту. Инцидент записался на видео – на записи видно, что три человека бьют руками и ногами четвертого, рядом стоят двое сотрудников Росгвардии и не предпринимают действий, чтобы остановить драку.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В данный момент правоохранители опрашивают свидетелей, участников конфликта, анализируют имеющиеся видеозаписи.

- По результатам проверки действиям (бездействию) прибывших на место происшествия правоохранителей будет дана правовая оценка, - прокомментировали в следкоме.