Возле санатория «Зеленая роща» в Уфе появятся многоэтажные дома: проект уже утвержден администрацией

Застраиваемая часть ограничена улицами Подполковника Недошивина, Авроры, санаториями «Зеленая Роща» и «Салют», а также городскими лесами. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Уфе ожидается новая застройка – на этот раз власти планируют застроить территорию возле санатория «Зеленая роща». Администрация города уже утвердила проект планировки и межевания территории. Документ появился на сайте мэрии Уфы. Застраиваемая часть ограничена улицами Подполковника Недошивина, Авроры, санаториями «Зеленая Роща» и «Салют», а также городскими лесами.

Общая площадь территории, на которой вскоре появятся многоэтажки, составляет 16,26 гектаров. На ней находятся Республиканский перинатальный центр, Республиканский клинический психотерапевтический центр, центр иппотерапии для детей-инвалидов, многопрофильный медицинский центр «Промедицина» и гаражи.

По планам, территорию разделят на четыре квартала новыми дорогами. Отстроить планируют два многоквартирных дома разной этажности – от 10 до 29. У домов также будут свои парковки для автомобилей, заселить туда можно будет 2000 людей. Жилые дома будут возводиться между зданиями Республиканского перинатального центра и частного медцентра «Промедицина».

Напомним, что на прошлой неделе "КП-Уфа" писала, что планируется застроить территорию возле парка Якутова. Новые дома по планам появятся на территории, ограниченной улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой в парке Якутова.