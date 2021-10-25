Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2021 18:01

В башкирском городе задержали двоих медиков, подделывающих справки о вакцинации от коронавируса

Граждане заплатили им за липовые сертификаты по 5 тысяч рублей
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медики изготовили 9 сертификатов

Медики изготовили 9 сертификатов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сибае двоих медработников, медсестру и биолога Центральной городской больницы Сибая, заподозрили в подделке справок о прохождении вакцинации от коронавируса. Следователи возбудили уголовные дела по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в его совершении).

Как удалось выяснить правоохранителям, в сентябре текущего года медсестра согласилась на незаконное предложение своей коллеги изготовить 9 ложных медицинских документов о прохождении вакцинации. Она изготовила сертификаты и передала их своей сообщнице. Та же получила от клиентов 45 тысяч рублей, 19 тысяч отдала своей коллеге по цеху, а остальное оставила себе.

Преступные факты выявили следователи совместно с представителями МВД по РБ. В данный момент с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.