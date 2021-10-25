«Полумеры эффекта не дадут!»: уфимский доктор Глеб Глебов об антиковидных ограничениях в ТЦ

Уфимский доктор Глеб Глебов прокомментировал ситуацию с введение антиковидных ограничительных в торговых центрах Башкирии. Как рассказал «КП-Уфа» специалист, подобные меры не дадут того эффекта, на который рассчитывают власти.

– Мне кажется, это ничем не поможет ситуации. В общественном транспорте столько народу без масок ездит, поэтому не могу понять, чего именно привязались к торговым центрам? Такое ощущение, что это единственно место, где у нас люди заражаются. В сложившейся ситуации полумеры должного эффекта не дадут: все ограничения необходимо вводить одномоментно, – считает Глебов.

Напомним, в Башкирии составлено 45 протоколов о нарушении антиковидных ограничений. Роспотребнадзором республики было проверено 1 183 объекта торговли и мест массового скопления людей.