В башкирских ковид-госпиталях осталось 13% коечного фонда

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В ковид-госпиталях Башкирии осталось 13% коечного фонда. Об этом сегодня в своем докладе на совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона.

– На стационарном лечении в настоящий момент находится 1 003 пациента, из них в отделениях интенсивной терапии – 73 человека. Для стационарного лечения в настоящее время развернуто 8 155 коек, при этом у нас имеется достаточно запасов – 13% – это более тысячи коек, что повзоляет своевременно управлять госпитализацией в республике, – сообщил министр.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров сегодня рассказал о строительстве двух новых ковид-госпиталей в регионе. Они будут расположены в Сибае и в округе Туймазов.