45 протоколов о нарушении антиковидных ограничений составлено в Башкирии

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Башкирии составлено 45 протоколов о нарушении антиковидных ограничений. Информацию сообщила на оперативном совещании в правительстве республики врио руководителя Роспотребнадзора республики Галина Пермина.

– Управлением проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Проверено 1 183 объекта торговли и мест массового скопления людей. Выдано 233 предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, – рассказала Пермина.

Напомним, прививку от коронавируса получило 63% процента подлежащего вакцинации населения Башкирии. В настоящий момент вакцинировано первым компонентом 1 564 801 гражданин республики, вторым – 1 300 808.