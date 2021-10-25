В 262 башкирских школах из-за COVID-19 введены ограничительные меры

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В 262 школах Башкирии из-за COVID-19 введены ограничительные меры. Об этом сегодня сообщила на оперативном совещании в правительстве республики врио руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина.

– Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с регистрацией случаев заболеваний COVID-19 в образовательных организациях. Ограничительные мероприятия введены 262 школах по отдельным классам, что составляет 5% от общего количества образовательных организаций, – рассказал Пермина.

Напомним, на этом же совещании Галина Пермина сообщила, что Башкирии снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией. По ее словам, «наблюдается снижение по сравнению с предыдущими неделями на 12,4%».