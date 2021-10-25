Жителя Башкирии обвиняют в убийстве собственного отца-инвалида

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Жителя Бижбулякского района Башкирии будут судить по обвинению в убийстве своего отца-инвалида. Подробностями поделилась пресс-служба Следственного комитета республики.

Следствие установило, что обвиняемый 46-летний мужчина жил вместе со своим 68-летним отцом, который был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Сын долгое время ухаживал за отцом, и в какой-то момент из-за у него возникла к нему неприязнь. В ночь с 24 на 25 января 2021 года, будучи пьяным, обвиняемый решил убить родителя. Он ударил инвалида ножом в грудь, от чего тот скончался.

После содеянного злоумышленник сам вызвал полицию, свою вину в совершенном преступлении он признал. Как сообщили следователи, обвинительное заключение по делу уже утверждено. В скором времени дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.