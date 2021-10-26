Форвард «Салавата Юлаева» стал нападающим недели КХЛ

Сакари Маннинен стал лучшим форвардом недели КХЛ Фото: Рустем АХУНОВ

Нападающего «Салавата Юлаева» Сакари Маннинена признали лучшим нападающим игровой недели КХЛ.

Прошлая неделя для уфимского клуба была напряженной. У уфимских хоккеистов продолжалась напряженная выездная серия – сперва игрой с «Трактором», а затем с ЦСКА. 24 октября подопечные Томи Ламсы успели «зацепить» московский «Локомотив». Примечательно, что «Салават Юлаев» одержал победы во всех этих встречах.

Финский нападающий Маннинен успел забить по одной шайбе в каждой из встреч. Более того, в матче с «Локомотивом» он успешно реализовал решающий буллит.

Таким образом, неделю финн закончил с тремя забитыми голами, двумя голевыми передачами и пятью очками в итоге.

Напомним, что финского голкипера «Салавата Юлаева» Юху Метсолу признавали лучшим вратарем первого игрового месяца КХЛ.