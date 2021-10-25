Из-за опасного вируса в Башкирии сожгли 9 тысяч голов домашней птицы

Фото: МЧС по Башкирии

Для недопущения распространения птичьего гриппа в Башкирии у местных жителей была изъято и уничтожено девять тысяч голов домашней птицы. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики рассказал начальник Управления ветеринарии региона Азат Зинганшин.

– 6 октября были определены очаги и наложен карантин. Согласно инструкции, в очаге и окружаемой зоне в радиусе пяти километров проведено изъятие всей домашней с ее бескровным умерщвлением. Всего в ходе мероприятий уничтожено более семи тысячи голов гусей и более двух тысяч голов индейки. Все трупы уничтожены путем сжигания до зольного остатка, – сообщил Зинганшин.

Вероятным путем проникновения вируса на территорию республики, по словам начальника Управления ветеринарии Башкирии, является занос инфекции дикими перелетными птицами.