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Общество25 октября 2021 12:45

В Башкирии снизилась заболеваемость опасной инфекцией

Снижение по сравнению с прошлыми неделями составило 12,4%
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии снизилась заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом сегодня сообщила врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина.

– Регистрируется заболеваемость внебольничной пневмонией. Наблюдается снижение по сравнению с предыдущими неделями на 12,4%. По лабораторной диагностике внебольничной пневмонии основную долю составляют возбудители COVID-19, бактериальные патогены, микстинфекции и стафилококи, – сообщила Пермина.

Напомним, на утро 25 октября число пациентов с ковидом за все время пандемии в Башкирии достигло 82 149 человек. Показатель распространенности – 2034 на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки зарегистрировано 670 новых случаев.