В центре Уфы два квартала застроят многоэтажками с фитнес-центром

В Уфе застроят два квартала в центре города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В историческом центре Уфы застроят многоэтажками сразу два квартала.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии Уфы, власти утвердили проект межевания территории двух кварталов. Они ограничены улицами Свердлова, Султанова, Чернышевского и Гафури – на два квартала их делит улица Коммунистическая.

Внутри кварталов будет исключительно мноэтажная застройка. Всего землю разделили на 36 участков для строительства жилья, коммунальных объектов, фитнес-центра и детского сада. Последний расположится в квартале, ограниченном улицами Свердлова, Гафури, Султанова и Коммунистической.

Все участки были образования путем распределения уже имеющейся земли.