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Общество25 октября 2021 11:54

В центре Уфы два квартала застроят многоэтажками с фитнес-центром

Также рядом появится детский сад
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Уфе застроят два квартала в центре города

В Уфе застроят два квартала в центре города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В историческом центре Уфы застроят многоэтажками сразу два квартала.

Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии Уфы, власти утвердили проект межевания территории двух кварталов. Они ограничены улицами Свердлова, Султанова, Чернышевского и Гафури – на два квартала их делит улица Коммунистическая.

Внутри кварталов будет исключительно мноэтажная застройка. Всего землю разделили на 36 участков для строительства жилья, коммунальных объектов, фитнес-центра и детского сада. Последний расположится в квартале, ограниченном улицами Свердлова, Гафури, Султанова и Коммунистической.

Все участки были образования путем распределения уже имеющейся земли.